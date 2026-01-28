Nave da crociera resta bloccata tra i Ghiacci dell’Antartide: tutti salvati dalla Guardia Costiera USA | FOTO

Il fascino incontaminato dell’estremo sud ha rischiato di trasformarsi in una prigione di ghiaccio per centinaia di passeggeri a bordo della Scenic Eclipse II, una delle navi da crociera più lussuose al mondo. Nel cuore di questo gennaio 2026, durante quella che doveva essere una spedizione da sogno nel Mare di Ross, la nave si è ritrovata improvvisamente impossibilitata a manovrare a causa di un rapido e imprevisto movimento del ghiaccio marino. L’incidente, riportato con dovizia di particolari dalle testate internazionali proprio in queste ore, mette in luce la sottile linea che separa l’avventura esclusiva dal pericolo reale in uno degli ambienti più ostili e imprevedibili del pianeta.

L’imprevisto nel cuore del Mare di Ross

Tutto è iniziato lo scorso 17 gennaio, quando la Scenic Eclipse II si trovava a circa otto miglia nautiche da McMurdo Sound, il punto più meridionale della Terra raggiungibile via mare. Mentre la nave era impegnata in operazioni di volo turistico con i suoi elicotteri verso le valli secche dell’entroterra, le condizioni della banchisa sono cambiate drasticamente. Spinte dal vento e dalle correnti, le enormi lastre di ghiaccio si sono serrate attorno allo scafo della nave australiana, rendendo la navigazione non solo lenta, ma potenzialmente rischiosa per i sistemi di propulsione. Sebbene la nave possieda una classe di rinforzo per i ghiacci di altissimo livello, la densità del pack antartico ha reso necessario l’intervento di una forza d’urto superiore.

Il compleanno operativo della Polar Star

Il destino ha voluto che a poche miglia di distanza si trovasse la USCGC Polar Star, l’unico rompighiaccio pesante della Guardia Costiera degli Stati Uniti ancora in attività. In un momento quasi poetico per la storia navale, il soccorso è avvenuto proprio nel giorno del cinquantesimo anniversario della messa in servizio della Polar Star, avvenuta il 17 gennaio 1976. L’imponente unità americana, impegnata nell’annuale missione Operation Deep Freeze per rifornire le basi scientifiche del Programma Antartico degli Stati Uniti, ha risposto prontamente alla chiamata del capitano della nave da crociera. Con la potenza dei suoi motori non nucleari, la Polar Star ha effettuato due passaggi ravvicinati attorno alla Scenic Eclipse II, frantumando le lastre di ghiaccio spesse diversi metri come se fossero semplici croste di zucchero.

Soccorso con vista e calici di champagne

Ciò che ha reso questo evento unico è stato il contrasto surreale tra l’operazione di emergenza e l’atmosfera a bordo della nave passeggeri. Mentre il rompighiaccio americano fendeva il mare ghiacciato con la sua prua massiccia, i circa 191 passeggeri della Scenic Eclipse II non si sono fatti prendere dal panico. Al contrario, molti di loro si sono radunati sui ponti di osservazione per assistere a uno spettacolo raramente concesso ai civili. La compagnia di crociera ha trasformato il momento critico in un’esperienza memorabile, servendo champagne agli ospiti mentre osservavano la Polar Star completare le manovre di liberazione. Quello che per l’equipaggio della Guardia Costiera era un duro compito operativo, per i turisti si è trasformato nel pezzo forte del loro diario di viaggio, celebrato con canti e bandiere al vento.

I rischi crescenti del turismo estremo

Nonostante l’esito positivo e la mancanza di feriti, l’incidente solleva interrogativi cruciali sulla gestione del turismo estremo in Antartide. Negli ultimi anni, il numero di navi di lusso che si spingono verso latitudini sempre più remote è aumentato esponenzialmente, mettendo sotto pressione le limitate risorse di ricerca e soccorso presenti nella regione. Gli esperti sottolineano come il ghiaccio antartico stia diventando sempre più imprevedibile a causa dei cambiamenti climatici, rendendo le osservazioni satellitari meno affidabili per la navigazione costiera. Se non fosse stato per la fortuita vicinanza della Polar Star, la Scenic Eclipse II avrebbe potuto trascorrere giorni, se non settimane, in attesa di una finestra meteorologica favorevole, con costi logistici e rischi ambientali immensi.

Un futuro tra cooperazione e cautela

Il successo della missione di scorta, che ha portato la nave da crociera verso acque libere per circa quattro miglia nautiche, è un inno alla cooperazione internazionale nelle zone polari. Tuttavia, rimane la consapevolezza che la Polar Star, nonostante la sua incredibile forza, è una nave che ha ormai mezzo secolo di vita e che rappresenta l’unico baluardo pesante per gli Stati Uniti in quelle acque. Mentre le nazioni discutono su come regolamentare l’accesso al continente bianco, l’episodio di questo gennaio rimarrà impresso come una favola moderna: un incontro tra la forza bruta della tecnologia d’altri tempi e il lusso sfrenato della modernità, il tutto incorniciato dal silenzio eterno e pericoloso del ghiaccio antartico.