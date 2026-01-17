Nebbia sull’Aeroporto d’Abruzzo: ancora disagi e voli dirottati

Ancora disagi e dirottamenti all’aeroporto d’Abruzzo a causa della nebbia che negli ultimi giorni sta interessando il territorio. Dopo il dirottamento, stamani, del volo proveniente da Valencia, in serata altri voli sono stati dirottati all’aeroporto di Fiumicino. I viaggiatori verranno accompagnati a Pescara in bus. Di conseguenza i voli che sarebbero dovuti partire dall’Abruzzo con quegli aeromobili subiranno ritardi o riprogrammazioni, che verranno definite dalle compagnie aeree.

