Neve e piogge torrenziali in Afghanistan: almeno 61 morti in 3 giorni

Una violenta ondata di maltempo ha colpito l’Afghanistan negli ultimi giorni, causando un bilancio umano e materiale drammatico. Secondo i dati preliminari diffusi dall’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (Andma), forti nevicate e piogge torrenziali hanno provocato almeno 61 morti in 3 giorni, tra mercoledì e venerdì. I feriti sono 110, mentre risultano danneggiate 458 abitazioni, parzialmente o completamente distrutte. Le aree più colpite sono le province settentrionali e centrali del Paese, dove le precipitazioni intense hanno messo in ginocchio comunità già vulnerabili.