Neve e vento sulle Alpi Cuneesi, chiuso il colle della Maddalena: gelicidio nella notte

A causa della nevicata registrata durante la notte, accompagnata da forti raffiche di vento, Anas ha disposto la chiusura della Statale 21 del Colle della Maddalena, valico internazionale che collega la valle Stura, nel Cuneese, a Barcelonnette e alla Francia. Durante le ore notturne si è inoltre verificato il fenomeno del “gelicidio“, particolarmente pericolosa per la circolazione stradale. La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità e la strada sarà riaperta non appena saranno garantite condizioni di piena sicurezza per gli automobilisti. Nella notte scorsa, a causa della neve e degli accumuli causati dal vento, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare due auto rimaste bloccate nella parte sommitale del colle, prima della chiusura della strada per maltempo.

