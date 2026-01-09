Neve in Centro Italia: lo spettacolo visto dal satellite | FOTO

Il Centro Italia appare una meraviglia anche dallo Spazio, ricoperto da un manto bianco: la neve ha avvolto il cuore del Paese, regalando paesaggi invernali tipici ma sempre suggestivi. Le immagini a corredo dell’articolo arrivano dai satelliti: in particolare, le foto scattate dal satellite Sentinel-3 mostrano chiaramente l’estensione della copertura nevosa. Sentinel-3, parte del programma europeo Copernicus, è un satellite di osservazione della Terra in grado di monitorare temperature, maree, vegetazione e, appunto, neve, fornendo dati preziosi per previsioni meteorologiche e studio dei cambiamenti climatici.

Nel frattempo, una nuova perturbazione si avvicina all’Italia: tra oggi e domani porterà altro maltempo al Centro/Sud e nelle Isole, con piogge e neve, in alcune fasi anche a bassa quota. Il Nord verrà invece risparmiato dal maltempo: possibile solo qualche fioco di neve sulle zone alpine di confine.