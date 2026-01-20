Neve in Emilia-Romagna, fiocchi fino a bassa quota tra pioggia e cielo grigio | FOTO

Questa mattina l’Emilia-Romagna si sveglia sotto un cielo grigio e un clima nettamente invernale. In pianura cadono deboli piogge, mentre sui rilievi appaiono fiocchi di neve, accompagnando l’abbassamento generale delle temperature. Il contrasto tra la pioggia leggera e la neve sui colli regala uno spettacolo suggestivo, anticipando giornate più fredde. Chi si muove tra le strade o si affaccia alle finestre può già percepire il silenzioso fascino dei fiocchi, che lentamente trasformano il paesaggio in un quadro dai toni ovattati e invernali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.