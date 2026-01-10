Neve in pianura tra Bolognese e Romagna, Appennino “spoglio”: la fotografia meteo di un contrasto evidente

L’immagine satellitare che stiamo osservando restituisce una fotografia meteo davvero significativa, perché mette in evidenza un contrasto molto netto. A colpire immediatamente è la presenza dell’innevamento al suolo sulla pianura, ben visibile tra il Bolognese e la Romagna, mentre allo stesso tempo risalta l’assenza del manto nevoso sul medio Appennino, dove la neve appare scarsa o del tutto sparita. Nell’area indicata si distingue chiaramente una fascia più chiara e uniforme, tipica della neve depositata a terra. Non si tratta di copertura nuvolosa, ma di un segnale stabile e continuo, che conferma come la pianura emiliano-romagnola stia ancora mantenendo un innevamento diffuso o comunque ben presente, soprattutto nelle zone interne e verso la fascia collinare. È un dettaglio importante, perché dimostra che le condizioni in pianura sono state favorevoli non solo alla caduta della neve, ma anche alla sua tenuta nel tempo.

Il vero elemento che sorprende, però, è proprio ciò che normalmente ci si aspetterebbe di vedere più imbiancato: l’Appennino. In una situazione “classica”, con neve in pianura, i rilievi appenninici dovrebbero apparire ancora più bianchi e coperti, ma in questo caso accade il contrario. L’immagine mostra infatti tonalità più scure e irregolari sulle zone montuose, segno evidente che il manto nevoso risulta discontinuo o ormai assente, soprattutto sul medio Appennino. Un fenomeno che diventa ancora più chiaro se si considera la dinamica atmosferica delle ultime ore.

La causa principale va ricercata nei venti caldi che hanno interessato l’area appenninica nelle ultime 36 ore. Correnti miti, spesso accompagnate anche da un aumento dell’umidità e da raffiche sostenute, sono in grado di accelerare notevolmente la fusione della neve, soprattutto quando l’aria più calda arriva in quota e insiste per molte ore. In questi casi la montagna, invece di trattenere la neve, diventa più vulnerabile alla “scaldata” rispetto alla pianura, dove spesso resiste uno strato d’aria più fredda e stabile vicino al suolo.

È proprio questo meccanismo che può generare scenari apparentemente paradossali: neve che rimane visibile e compatta in pianura, mentre sulle alture e sui versanti appenninici si osserva una perdita rapida del manto nevoso. Una dimostrazione concreta di quanto, in meteorologia, non contino soltanto le precipitazioni ma anche ciò che avviene dopo: vento, temperatura, esposizione dei versanti e tipo di masse d’aria possono trasformare radicalmente il paesaggio nel giro di un giorno.

Il satellite conferma una situazione estremamente interessante per il territorio emiliano-romagnolo: pianura ancora in veste invernale tra Bolognese e Romagna, ma Appennino decisamente più “spoglio”, con la neve ridotta o scomparsa per l’effetto dei venti caldi. Un contrasto netto che racconta bene come anche 36 ore possano fare la differenza tra un paesaggio innevato e uno già tornato quasi autunnale.

