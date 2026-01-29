Neve in Trentino-Alto Adige, i fiocchi arrivano in tempo per le Olimpiadi

Proprio in tempo per le Olimpiadi, la neve è finalmente arrivata in Trentino-Alto Adige. Dopo un inizio inverno particolarmente secco – con precipitazioni che fino a pochi giorni fa avevano raggiunto solo il 10% della media storica – la seconda perturbazione ha portato abbondanti nevicate, soprattutto nelle zone più elevate. Le località di Anterselva e Tesero, che ospiteranno rispettivamente le gare di biathlon e quelle di fondo e salto con gli sci, si mostrano ora avvolte da un autentico paesaggio invernale. Nelle ultime 24 ore, i maggiori accumuli di neve fresca sono stati registrati in quota: 25 cm alla Malga Wasserfaller di Racines, 23 cm alla Malga Timmelsalm e 22 cm a Ladurns. Tra le valli, si segnalano 20 cm a Racines di Dentro e 15 centimetri a Fontana Bianca, secondo quanto riferito dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin, che aggiunge: “Non c’è due senza tre. A metà della prossima settimana è già attesa la terza perturbazione mediterranea con ulteriori nevicate. Sembra che l’inverno stia recuperando tutto ciò che ha trascurato nelle settimane precedenti“.

