Neve in Valle d’Aosta, i fiocchi hanno raggiunto il capoluogo

La Valle d’Aosta centro-occidentale è la zona maggiormente coinvolta dalle precipitazioni nevose in arrivo dal versante francese. Le nevicate hanno già raggiunto il fondovalle di Aosta e stanno ulteriormente aumentando di intensità in queste ore, estendendosi progressivamente anche al fondovalle centrale. Nel corso del pomeriggio e della sera, lo sfondamento perturbato tenderà ad avanzare verso Est, interessando anche i settori vallivi interni del Piemonte.

