Neve Marche, torna alla normalità la situazione sulle colline di Pesaro: domani riaprono le scuole

Torna gradualmente alla normalità la situazione sulle colline del territorio comunale, a Pesaro, dopo la nevicata delle ultime ore. Da domani riapriranno anche le scuole di Monteciccardo e Montegaudio, (Conventino e Madama Dorè), per le quali era stata disposta la chiusura nelle giornate di mercoledì 7 e di oggi, giovedì 8 gennaio, a causa della neve e, successivamente, del rischio ghiaccio. Ad annunciarlo sono il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessore alle Politiche Educative Camilla Murgia, che hanno precisato: “nel corso della mattinata le unità del Centro Operativo Comunale sono intervenute nuovamente sulle strade collinari per completare le operazioni di pulizia e hanno provveduto anche alla messa in sicurezza degli ingressi scolastici di entrambe scuole che risultavano ancora chiuse. Le condizioni attuali, infatti, ci consentono di prevedere il rientro già da domani mattina, in totale sicurezza”.

Parallelamente, a partire dalle ore 10 di oggi, “sono entrate in azione quattro squadre – due del Centro Operativo Comunale e due di MPM – impegnate nella copertura delle buche presenti sugli asfalti di oltre 30 vie del territorio comunale, danneggiati soprattutto dall’azione corrosiva della neve e del ghiaccio”. “Si tratta di interventi temporanei – precisa il sindaco -, effettuati a basse temperature e in condizioni in cui normalmente non si svolgerebbero lavori di questo tipo. Tuttavia, si è reso necessario intervenire immediatamente per garantire la sicurezza della circolazione su strada”.

Inoltre, le altre unità del Centro Operativo Comunale, già dalle ore 4 di questa mattina, hanno proseguito le operazioni di pulizia delle strade, concentrandosi in particolare nelle località di Monteciccardo, Villa Betti, Montegaudio e nelle zone collinari di Candelara, Novilara e Ginestreto. Gli interventi hanno riguardato anche alcune aree stradali più complesse in città, come quelle nei quartieri di Cattabrighe, Santa Veneranda e Pantano, in prossimità di alcuni plessi scolastici, dove la viabilità risulta naturalmente più critica per la presenza di salite o particolari conformazioni stradali.

“Un grande sforzo, quello promosso dalle unità operative – concludono sindaco e assessore Murgia -, che ci ha permesso di limitare le difficoltà nella circolazione e di riportare la situazione rapidamente alla normalità. Nei prossimi giorni provvederemo a effettuare una prima ricognizione dei danni, che prevediamo non sarà di lieve entità”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.