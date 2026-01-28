Neve Trentino, fiocchi dai 300 metri: la situazione sulle strade

La neve ingentilisce il paesaggio, cadendo su gran parte del territorio provinciale del Trentino. Le precipitazioni sono iniziate nel corso della notte, a partire dai 300 metri di quota, interessando pressoché l’intero Trentino. I mezzi del Servizio Gestione Strade, affiancati da alcune ditte private, sono costantemente impegnati nelle operazioni di sgombero neve e nel trattamento invernale delle carreggiate, con particolare attenzione alle tratte viarie più in quota. L’Amministrazione Provinciale ricorda che è in vigore l’obbligo di circolare con pneumatici da neve oppure con catene a bordo, da montare durante le precipitazioni nevose. In considerazione delle condizioni meteo, sono stati attivati alcuni presidi neve per il controllo della dotazione invernale dei veicoli diretti verso le località più in quota. La raccomandazione per chi si mette al volante è di moderare la velocità e a guidare con particolare attenzione.

Alta Valsugana – Altopiano di Lavarone, Luserna e Pinè

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta: tra i 3 e i 5 cm in fondovalle e tra i 15 e i 20 cm nelle località più in quota dell’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, al Passo Redebus e sul Monte Panarotta.

Bassa Valsugana e Tesino

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta oltre i 600 metri di quota: circa 10 cm; al Passo Brocon circa 15 cm. In fondovalle si registrano precipitazioni piovose.

È confermata la chiusura stagionale della SP 31 del Passo Manghen, dal bivio per località Val Trighetta fino a località Ponte Stue.

Primiero

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Nevicate su tutto il territorio: circa 5 cm in fondovalle e 10–15 cm ai passi Cereda, Brocon e Rolle.

Valli di Cembra, Fiemme e Fassa

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Nevica su tutto il territorio: circa 5 cm in fondovalle e 10–15 cm sui passi dolomitici.

Attivati i presidi neve n. 12 e n. 15 a Moena, lungo la SS 48 e la SS 346 in direzione del Passo San Pellegrino.

Trento, Rotaliana, Monte Bondone e Paganella

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta: tra i 10 e i 15 cm nelle località in quota del Monte Bondone e dell’Altopiano della Paganella.

Valle di Non

Si registrano incolonnamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Cles e La Rocchetta.

Neve caduta oltre i 300–400 metri di quota: tra i 4 e i 5 cm in fondovalle e fino a 10 cm ai passi Palade e Mendola.

Valle di Sole

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta: dai 5 ai 10 cm in fondovalle, fino a circa 20–30 cm al Passo del Tonale.

Chiese, Giudicarie e Rendena

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta mediamente a partire dai 500 metri di quota, con apporti dai 5–10 cm in fondovalle fino ai 25–30 cm al Passo Campo Carlo Magno.

Alto Garda e Ledro

Non si registrano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta oltre i 500 metri di quota: dai 3–5 cm in fondovalle (Val di Ledro e Val di Cavedine) fino ai 15–20 cm a Tremalzo e al Passo Bordala.

Vallagarina, Altopiano di Folgaria e Brentonico

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Neve caduta: 20–25 cm nelle località in quota dell’Altopiano di Folgaria, di Brentonico e a Pian delle Fugazze in Vallarsa.

Si rammenta la chiusura stagionale:

– della SP 138 del Passo della Borcola, da località Incapo al confine provinciale;

– della SP 3 del Monte Baldo, da località San Valentino al confine provinciale.

