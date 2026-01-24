Nevicata mattutina in Emilia-Romagna: risveglio bianco nel Piacentino, fiocchi fino alle porte della pianura | FOTO

Questa mattina l’Emilia-Romagna si sveglia sotto un cielo carico di neve e pioggia. Un passaggio piovoso notturno ha già interessato la pianura nordorientale, con fenomeni moderati tra Bolognese e Ferrarese, mentre Rimini, Ravenna e la bassa modenese hanno registrato solo deboli precipitazioni. Nel Piacentino, la neve si fa strada fino alle porte della pianura: a Niviano (120 metri), Ponte dell’Olio (217 metri) e Rizzolo (150 metri) i fiocchi danzano leggeri sulle prime colline. Sul Parmense e nel Reggiano, la quota neve resta più alta, dai 500 ai 550 metri, mentre nel modenese supera i 700 metri. Un risveglio silenzioso e luminoso, dove il bianco domina e l’inverno si fa sentire.

