Nevicate nel Bellunese: 40 interventi dei vigili del fuoco, sei incidenti e decine di veicoli bloccati

Sono circa 40 gli interventi operati oggi dai vigili del fuoco nell’area tra Cortina d’Ampezzo e il Comelico, nel Bellunese, a causa delle copiose nevicate. In particolare si sono verificati sei incidenti stradali e varie autovetture e corriere sono state soccorse perché impossibilitate a procedere. Quindici gli interventi per alberi abbattuti e 20 interventi per recupero di autovetture e mezzi pesanti rimasti in difficoltà a causa della rottura o della mancanza di catene a bordo.

