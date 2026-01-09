Nijmegen-Utrecht posticipata: bufera di neve in Olanda, altre partite a rischio

La partita di Eredivisie tra Nijmegen e FC Utrecht, in programma per venerdì 9 gennaio, è stata ufficialmente rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. A confermarlo è stato l’organo di governo del campionato, l’Eredivisie CV. Nel corso della settimana, i Paesi Bassi sono stati colpiti da abbondanti nevicate che hanno provocato gravi disagi al trasporto pubblico e a numerosi servizi essenziali. Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana, la lega ha deciso di adottare un approccio prudenziale, posticipando l’incontro di venerdì.

“In aggiunta ai dubbi sulla praticabilità dei campi, sulla base delle previsioni attuali non è possibile garantire in modo sufficiente la sicurezza di giocatori, tifosi e personale all’interno e nei pressi dello stadio a causa delle condizioni meteorologiche estreme”, si legge nel comunicato diffuso dall’Eredivisie CV.

Gli altri provvedimenti

Non solo la massima serie: sono state infatti cancellate anche tutte le partite della Keuken Kampioen Divisie previste tra il 9 e l’11 gennaio. Per quanto riguarda le altre otto gare di Eredivisie in programma tra sabato e domenica, al momento restano confermate, ma la loro disputa dipenderà dall’evoluzione del meteo. “Tutti gli stadi della VriendenLoterij Eredivisie sono dotati di manto erboso naturale e riscaldamento del terreno di gioco, fattori che aumentano le possibilità di rendere i campi agibili in tempo”, ha spiegato la lega, precisando tuttavia che non è ancora possibile prendere decisioni definitive.

Le autorità calcistiche continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore, con la priorità assoluta di garantire la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e del pubblico.