Niscemi, Autorità Bacino: “area di rischio estesa di 25km quadrati, divieto di inedificabilità assoluta”

“Con decreto, domani disporrò l’estensione dell’area di rischio a tutela della popolazione di Niscemi di circa 25 chilometri quadrati. In questa area sarà imposto il divieto di inedificabilità assoluta“. È la decisione del Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro. La zona rossa resterà invece di 150 metri. Il decreto, che aggiornerà il Piano di Assetto Idrogeologico, si è reso necessario dopo il monitoraggio dei tecnici che, avvalendosi di droni, hanno sorvolato la zona interessata dalla frana. L’area interessata dal decreto si estende a valle del costone crollato.