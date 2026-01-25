Niscemi colpita dalla frana, Tesauro: “vicini alla popolazione, attivate tutte le procedure d’emergenza”

Il presidente del Libero consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Walter Tesauro, esprime vicinanza alla popolazione di Niscemi colpita dalla frana che “in queste ore sta determinando una situazione di forte criticità, con famiglie evacuate a titolo precauzionale e il concreto rischio di isolamento di alcune aree del territorio”. “Seguo con la massima attenzione e con profonda vicinanza l’evolversi della situazione – dice il sindaco di Caltanissetta – consapevole dell’impatto che questo evento sta avendo sulla comunità e della necessità di un’azione istituzionale tempestiva, coordinata ed efficace”. Il presidente del Libero Consorzio sottolinea “l’immediata attivazione del Governo della Regione siciliana, e l’azione della Protezione Civile regionale per garantire la sicurezza dei cittadini, l’assistenza agli sfollati e il ripristino dei collegamenti viari”.

“Come presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta – conclude Tesauro – attiverò tutto ciò che rientra nelle competenze dell’Ente, in pieno coordinamento con le istituzioni regionali e locali, affinché l’emergenza possa essere affrontata con rapidità, responsabilità e concreta attenzione alle esigenze dei cittadini”.