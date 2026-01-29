Niscemi, il sindaco: “ora sono diventati tutti geologi e niscemologi, prima di parlare informatevi”

“La zona rossa deve essere rispettata. L’accesso è interdetto. Vi prego di attenervi al divieto. L’accesso è permesso solo con l’accompagnamento dei Vigili del Fuoco“: è quanto ha affermato, in una diretta social notturna, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti che invita i cittadini a non superare la zona rossa interdetta dopo la frana di domenica. “L’istituzione della zona rossa troverà una sua definizione all’esito della ricostruzione tecnico-scientifica, vi invito a rispettare i divieti di accesso. Le procedure sono in capo al corpo dei Vigili del Fuoco. Va fatta una richiesta che verrà valutata in base alla tipologia dell’intervento“. Oggi arriverà a Niscemi l’Esercito con il Genio Militare “per fare una serie di lavori, una serie di opere in campo“, ha spiegato Conti.

“Ora sono diventati tutti geologi e ‘niscemologi’. Non voglio fare polemica con nessuno, non cadrò in questa trappola. Siamo concentrati sui provvedimenti he dobbiamo adottare per ripartire e ripensare alla ripartenza. Questo è il momento per lavorare tutti insieme“, ha proseguito Conti. “Chi crede che Niscemi sia un paese di serie B sbaglia, mi riferisco a quanto detto dal giornalista Senaldi che ha detto che il valore medio di un immobile a Niscemi è di 20mila euro. Lo invito qui per verificare che non è così. Prima di parlare informatevi. Niscemi non è una cittadina di serie B“.