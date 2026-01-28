Niscemi, l’elaborazione grafica pre e post frana realizzata dagli esperti in topografia dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Per supportare le attività di soccorso legate alla frana di Niscemi (CL), il Servizio centrale TAS della Direzione centrale per l’Emergenza ha realizzato un’importante analisi visiva: si tratta di una GIF animata che mette a confronto la situazione prima e dopo l’evento, utilizzando delle immagini satellitari elettro-ottiche. Questa elaborazione permette di visualizzare immediatamente il movimento franoso e come sia cambiata la conformazione del versante, fornendo dati preziosi per l’analisi dello scenario e la valutazione dei danni al suolo. Un lavoro tecnico essenziale per comprendere l’impatto dell’evento e guidare con maggiore efficacia l’intervento delle squadre in campo.