Niscemi, l’elaborazione grafica pre e post frana realizzata dagli esperti in topografia dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Frana Niscemi, questa elaborazione permette di visualizzare immediatamente il movimento franoso e come sia cambiata la conformazione del versante

Niscemi prima e dopo la frana: l'elaborazione grafica degli esperti dei Vigili del Fuoco

Per supportare le attività di soccorso legate alla frana di Niscemi (CL), il Servizio centrale TAS della Direzione centrale per l’Emergenza ha realizzato un’importante analisi visiva: si tratta di una GIF animata che mette a confronto la situazione prima e dopo l’evento, utilizzando delle immagini satellitari elettro-ottiche. Questa elaborazione permette di visualizzare immediatamente il movimento franoso e come sia cambiata la conformazione del versante, fornendo dati preziosi per l’analisi dello scenario e la valutazione dei danni al suolo. Un lavoro tecnico essenziale per comprendere l’impatto dell’evento e guidare con maggiore efficacia l’intervento delle squadre in campo.

