Niscemi, Meloni: “non si ripeterà il 1997”. Aperta inchiesta per disastro colposo

“Quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere“: è quanto ha affermato, secondo quanto apprende l’ANSA, il premier Giorgia Meloni durante la riunione nel municipio di Niscemi con il sindaco, il prefetto di Caltanissetta e la Protezione civile. Ai tecnici Meloni ha fatto domande specifiche e non appena il governo avrà il quadro completo di danni e conseguenze della frana, che ha provocato lo sgombero di oltre 1.500 persone dalle loro case con un fronte di oltre 4 km, saranno assunti provvedimenti immediati. Il premier ha anticipato che ritornerà a Niscemi.

Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Gela (Caltanissetta) ha aperto un procedimento penale per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana a seguito dei gravi eventi franosi che stanno interessando Niscemi.