Niscemi, Musumeci: “saliti a 1.500 gli abitanti coinvolti nella frana”

“È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene impegnata la Protezione Civile locale, regionale e nazionale. Per precauzione, la fascia di rispetto è passata da 100 a 150 metri mentre la linea di frana ha raggiunto i quattro chilometri. Ho voluto, dalla Unità di crisi di Roma, rivolgere un sincero ringraziamento anche da parte della Premier Giorgia Meloni a quanti, dal prefetto agli amministratori comunali, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, tecnici, volontari si stanno prodigando per mettere in sicurezza i cittadini e ridurne i disagi. Ho assicurato che il governo nazionale farà la sua parte fino in fondo“. Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, al termine della riunione della Unità di crisi alla Protezione Civile a Roma, alla quale ha partecipato insieme al capo dipartimento Fabio Ciciliano.