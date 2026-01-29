Niscemi, Musumeci: “sospensione del pagamento dei mutui”

"Naturalmente c'è una sospensione, non un esonero, del pagamento delle rate di mutuo, di ogni altra obbligazione"

frana niscemi dall'alto

Come per tutte le calamità, naturalmente c’è una sospensione, non un esonero, una sospensione del pagamento delle rate di mutuo, di ogni altra obbligazione, e poi stiamo lavorando con la collega Calderone anche per individuare quali e quanti ammortizzatori servono per quelle aziende, per sollevare quelle aziende che dovrebbero pagare i contributi per i dipendenti e che in questo contesto non potrebbero farlo perché inattive e non operative“: è quanto ha affermato Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e per le politiche del Mare a Rtl 102.5. “Alcune misure credo che siano già alla firma del Dipartimento di Protezione Civile, quindi parliamo di ore, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge ed è uno dei temi che affronteremo oggi pomeriggio al Consiglio dei Ministri“, ha aggiunto Musumeci.

