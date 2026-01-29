Niscemi, Musumeci: “sospensione del pagamento dei mutui”

“Come per tutte le calamità, naturalmente c’è una sospensione, non un esonero, una sospensione del pagamento delle rate di mutuo, di ogni altra obbligazione, e poi stiamo lavorando con la collega Calderone anche per individuare quali e quanti ammortizzatori servono per quelle aziende, per sollevare quelle aziende che dovrebbero pagare i contributi per i dipendenti e che in questo contesto non potrebbero farlo perché inattive e non operative“: è quanto ha affermato Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e per le politiche del Mare a Rtl 102.5. “Alcune misure credo che siano già alla firma del Dipartimento di Protezione Civile, quindi parliamo di ore, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge ed è uno dei temi che affronteremo oggi pomeriggio al Consiglio dei Ministri“, ha aggiunto Musumeci.