Notte di maltempo in Sardegna: esondazioni e frane, caos sulle strade

Sardegna assediata dal maltempo estremo anche nella notte: nel Nord/Est è arrivata la chiusura urgente di 2 strade a causa di un’esondazione e una frana. Il Comune di Buddusò ha comunicato la chiusura urgente della Statale 389 per un’esondazione nel tratto tra Alà dei Sardi e Buddusò. Sempre in zona si segnalano ulteriori disagi. Il Comune di Alà dei Sardi ha riportato “la chiusura della Strada Provinciale SP 95, in direzione Torpè, al chilometro 16, a causa di una frana“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.