Oggi è la Giornata Internazionale dell’Energia Pulita

Oggi, 26 gennaio 2026, si celebra la Giornata Internazionale dell’Energia Pulita, un’occasione globale per riflettere sull’importanza delle fonti energetiche sostenibili e sul ruolo fondamentale dell’innovazione nella lotta contro il cambiamento climatico. L’energia pulita, nota anche come energia rinnovabile, include fonti come sole, vento, acqua e biomassa, che permettono di produrre elettricità e calore senza emettere gas serra nocivi. Con l’aumento della domanda energetica globale, la transizione verso queste fonti è diventata cruciale per ridurre l’inquinamento e proteggere l’ecosistema terrestre.

Perché è importante questa giornata

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), più del 80% delle emissioni di CO₂ derivano dalla produzione di energia. Investire in soluzioni rinnovabili significa non solo mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche stimolare l’economia verde, creare posti di lavoro innovativi e migliorare la qualità dell’aria nelle città.

La giornata di oggi vuole anche sensibilizzare cittadini, governi e imprese sull’urgenza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Campagne educative, eventi scientifici e workshop interattivi in tutto il mondo puntano a mostrare come ogni individuo possa contribuire: dal fotovoltaico domestico alla mobilità elettrica, fino alla scelta di fornitori di energia sostenibile.

Le tecnologie che stanno cambiando il mondo

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha accelerato lo sviluppo di tecnologie pulite più efficienti e accessibili:

Solare fotovoltaico : le nuove celle di ultima generazione possono convertire fino al 30% dell’energia solare in elettricità;

: le nuove celle di ultima generazione possono convertire fino al 30% dell’energia solare in elettricità; Eolico onshore e offshore : turbine più grandi e intelligenti aumentano la produzione anche con venti moderati;

: turbine più grandi e intelligenti aumentano la produzione anche con venti moderati; Idroelettrico e accumulo energetico : sistemi avanzati di batterie e pompe garantiscono energia continua anche quando sole e vento non sono disponibili;

: sistemi avanzati di batterie e pompe garantiscono energia continua anche quando sole e vento non sono disponibili; Idrogeno verde: prodotto tramite elettrolisi con energia rinnovabile, può sostituire i combustibili fossili in settori difficili da elettrificare.

Energia pulita e cittadini: un impegno concreto

Non serve essere scienziati per fare la differenza. Piccole azioni quotidiane – come ridurre il consumo di elettricità, scegliere elettrodomestici ad alta efficienza energetica o adottare veicoli elettrici – contribuiscono a costruire un futuro più sostenibile.

Oggi la Giornata Internazionale dell’Energia Pulita ci ricorda che il futuro dell’energia è nelle nostre mani, e che il cambiamento è possibile se cittadini, imprese e governi collaborano per un pianeta più verde.