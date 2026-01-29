Oggi iniziano i Giorni della Merla: ecco perché il meteo sfida la leggenda

Oggi, 29 gennaio, scatta ufficialmente il periodo che la tradizione popolare identifica come il “cuore di ghiaccio” dell’anno: i Giorni della Merla. Secondo la leggenda, queste dovrebbero essere le 72 ore più gelide del calendario, quelle in cui la natura mette alla prova la nostra resistenza e i camini lavorano a pieno regime. È un momento magico del folklore italiano, sospeso tra il racconto di un uccellino che cambiò colore per sfuggire al gelo e il presagio della Candelora (2 febbraio), che dovrebbe svelarci quanto manca alla primavera. Eppure, quest’anno, la realtà meteorologica sembra voler riscrivere il finale della favola. Mentre i proverbi evocano bufere e stalattiti, l’atmosfera sopra l’Italia racconta una storia diversa, fatta di cieli limpidi e temperature che, in molte regioni, non sono certamente estreme.

La leggenda: una sfida tra piume e gelo

Per capire perché oggi è una data così sentita, bisogna tornare al mito. Si narra di una merla dalle bellissime piume bianche, tormentata da un Gennaio dispettoso che scatenava il gelo ogni volta che lei cercava cibo. Per ingannarlo, la merla fece scorta di provviste e si chiuse nel nido per 28 giorni (la durata di Gennaio all’epoca).

Uscita allo scoperto l’ultimo giorno, derise il mese, ma Gennaio, offeso, chiese in prestito 3 giorni a Febbraio e scatenò un freddo polare. La merla trovò riparo solo dentro un camino acceso: ne uscì il 1° febbraio salva, ma con le piume nere di fuliggine. Da allora, la tradizione vuole che il 29, 30 e 31 gennaio siano i giorni del grande freddo.

Il meteo sfida la leggenda

I dati per quest’anno (così come spesso accaduto in passato) confermano però un quadro ben lontano dal gelo leggendario. Da oggi, giovedì 29 gennaio, una rimonta dell’alta pressione garantirà stabilità al Nord Italia, determinando condizioni miti per la “Merla”. Al Sud e sulle Isole la leggenda troverà un parziale riscontro, ma non per il gelo, quanto per il maltempo. Una circolazione instabile porterà piogge e acquazzoni almeno fino ad weekend, costringendo molti a tenere l’ombrello a portata di mano. In ogni caso, in questi 3 giorni non è atteso freddo estremo.

Dalla Merla alla Candelora: l’inverno è finito?

Se i Giorni della Merla si presentano con un volto insolitamente dolce, non bisogna farsi ingannare. La saggezza popolare ci porta dritti alla Candelora del 2 febbraio. Il celebre proverbio recita: “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno semo fora ma se plora e tira vento dell’inverno semo dentro“.

Paradossalmente, secondo questa regola, il bel tempo di questi giorni indicherebbe che l’inverno ha ancora metà del suo cammino da percorrere. Con l’avvio di febbraio, infatti, potrebbero arrivare nuove sorprese gelide capaci di riportare la neve anche a quote basse.

Perché festeggiare comunque queste date?

Al di là dei gradi sul termometro, i Giorni della Merla e la Candelora restano pilastri della nostra identità culturale. Rappresentano quel legame ancestrale con i ritmi della terra che, anche nell’era degli smartphone, ci spinge a guardare il cielo con curiosità. Che faccia freddo o che splenda il sole, sono giorni che ci invitano a riflettere sul passaggio del tempo e sulla ciclicità della natura.