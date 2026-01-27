Olimpiadi invernali 2026: l’Alto Adige primo territorio d’Italia con 50 atleti

L’Alto Adige con il contingente record di 50 atleti è il territorio nazionale più rappresentato nell’Italia Team ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La delegazione italiana ai Giochi di casa sarà presente con 196 atleti, numero record. La provincia più settentrionale d’Italia sarà impegnata con almeno un atleta in nove discipline sulle sedici totali. Il Coni considera atleti appartenenti ad una regione o a uno Stato estero, rispettando il criterio del luogo (o Nazione) di nascita. Al secondo posto come territori più rappresentati in squadra sono la Lombardia e il Trentino con 33 atleti ciascuno.

L’Alto Adige scende a 49 e il Trentino sale a 34 se si considera Tommaso Giacomel trentino. Infatti, la stella del biathlon è nata a Vipiteno (Bolzano) ma da sempre residente a Imer nel Primiero, in provincia di Trento. Seguono gli atleti nati all’estero che sono 28. Il Veneto è presente con 17 atleti, Piemonte con 10, Friuli Venezia Giulia con 8, Valle d’Aosta con 6, Emilia Romagna con 5, Lazio con 4, Liguria (snowboarder Lorenzo Sommariva e Campania (la sciatrice Giada D’Antonio) con uno.