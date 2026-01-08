Olimpiadi Milano-Cortina, arrivano le ‘Beauty Cameras’: 12 telecamere per illustrare le bellezze d’Italia

Dodici telecamere coordinate da remoto che manderanno in tutto il mondo le cartoline più belle dai territori di quest’edizione dei Giochi Invernali, due studi allestiti in piazza Duomo e due studi allestiti nella venue Olimpica Livigno Snow Park con vista sulle piste di gara: sono queste alcune delle peculiarità che caratterizzeranno la copertura televisiva delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. E’ quanto si legge in una nota. L’Olympic Broadcasting Services – la struttura del Comitato Olimpico Internazionale che produrrà la copertura televisiva, radiofonica e digitale – e Fondazione Milano Cortina 2026, tramite la sua funzione Broadcast Services, hanno lavorato a stretto contatto con l’obiettivo di fornire riprese sportive innovative e all’avanguardia, senza dimenticare l’importanza di dare visibilità anche al Paese e ai territori che ospitano i Giochi.

Il lavoro che sta dietro a ciò che vedranno gli spettatori di tutto il mondo parte da lontano: nel corso degli ultimi anni, durante la fase di planning, sono stati effettuati molteplici sopralluoghi in tutti i territori che ospiteranno i Giochi, al fine di identificare luoghi iconici da valorizzare con le immagini che verranno diffuse grazie alle cosiddette Beauty Cameras. Si tratta di telecamere remotate, che verranno posizionate in luoghi adatti per una ripresa ‘landscape’ di un paesaggio o monumento caratteristico di quel territorio. Le telecamere inizieranno ad operare da fine gennaio 2026, restando attive per tutto il corso dei Giochi.