Olimpiadi Milano-Cortina, lo storico piroscafo Piemonte rientra in servizio

“Il piroscafo Piemonte, dopo 2 anni di fermo necessari alla sua ristrutturazione, torna a solcare le acque del Lago Maggiore e diventa tedoforo d’eccezione nel trasporto della Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026”. Lo annuncia il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli che aggiunge: “dunque il piroscafo Piemonte, costruito nel 1904 nei cantieri Escher Wyss di Zurigo, torna finalmente a navigare sul lago Maggiore”. “Un ritorno in servizio che si inserisce in un contesto estremamente positivo per la navigazione pubblica sui laghi italiani”, dice il senatore riassumendo i dati principali della stagione appena conclusa: “oltre 12 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 sui laghi Maggiore, Garda e Como, in linea con un 2024 già record. Mentre nei mesi di punta estivi abbiamo superato 1,7 milioni di viaggiatori a luglio e 1,9 milioni ad agosto. Dati che parlano chiaro”.

Per il Sottosegretario sono “molto positivi anche i numeri sui veicoli trasportati, oltre 656 mila nel 2025, e quelli legati alla mobilità sostenibile, con quasi 134 mila biciclette imbarcate, segno di una domanda turistica e territoriale sempre più attenta all’ambiente”, conclude Morelli.