Olimpiadi Milano-Cortina, morto allo stadio del ghiaccio: “verifiche su sicurezza e irregolarità”

Il “valore strategico dell’evento”, gli “ingenti investimenti” pubblici sui Giochi invernali di Milano Cortina e la “complessità organizzativa” dei cantieri, “impongono un livello di vigilanza e responsabilità istituzionale particolarmente elevato”. E questo c’è, assicura oggi il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci, rispondendo in commissione alla Camera alle domande del Pd sulla sicurezza del lavoro nei cantieri per le Olimpiadi dopo la morte bianca a Cortina. Una “tragica scomparsa”, quella di Pietro Zanontini (vigilante 55enne deceduto nel cantiere dello stadio del ghiaccio la notte dell’8 gennaio scorso), che “colpisce profondamente l’intera comunità” e su cui “sono in corso accertamenti per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e ogni eventuale profilo di irregolarità e responsabilità”, specifica Bellucci. Il ministero del Lavoro, oltre a esprimere “profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia” di Zanontini, assicura “massima collaborazione istituzionale” per verifiche “rapide, puntuali e complete”.

Bellucci assicura che l’impegno del Governo per la sicurezza sul lavoro è “strutturale, non si esaurisce in dichiarazioni di principio, ma si sostanzia in interventi concreti normativi e operativi” di prevenzione e controlli. Per i Giochi invernali un anno fa è stato firmato un accordo su sicurezza, regolarità e qualità del lavoro dei cantieri che ha previsto iniziative “per intercettare tempestivamente eventuali situazioni di opacità e illecità che possono incidere sulle condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori”.

Si sono fatti controlli e iniziative di formazione-informazione per gli operatori economici coinvolti nei cantieri su prevenzione e obblighi in materia di sicurezza. E poi ci sono stati i sopralluoghi di controllo. Gli ispettori del lavoro, da novembre 2024 ad oggi, hanno effettuato cinque interventi nei cantieri per i Giochi che hanno interessato 252 aziende con verifiche su 236 lavoratori e controlli su 99 mezzi. Alle azioni degli ispettori del lavoro, è poi seguita una “articolata di attività di approfondimento e verifica degli esiti ispettivi a conferma dell’elevato livello di attenzione in ottica di prevenzione, contrasto delle irregolarità e tutela delle condizioni di lavoro”. Un monitoraggio, aggiunge sempre Bellucci, che continuerà in modo “costante e puntuale perché la realizzazione delle opere avvenga nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori delle norme in materia di salute e dei principi di trasparenza”.