Olimpiadi Milano-Cortina: sulle Dolomiti la fiamma olimpica sale in funivia

Il viaggio della Fiamma Olimpica attraverso l’Italia, iniziato lo scorso 6 dicembre a Roma, porterà a breve il fuoco a cinque cerchi nelle Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco, che ospiterà competizioni olimpiche in tre località e paralimpiche in due. Dolomiti Superski supporta l’organizzazione della 52ª tappa della fiaccola, in programma il 28 gennaio, che attraverserà la Val Gardena e la Val di Fassa. Saranno 100 i tedofori impegnati lungo il tracciato tra Ortisei e Canazei. Dopo aver fatto tappa a Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio e a Plan de Corones nonché 3 Cime il giorno successivo, mercoledì, 28 gennaio il fuoco olimpico giungerà di buon mattino a Ortisei, dove è prevista una staffetta nel centro del paese. Seguirà il trasferimento alla stazione a monte della cabinovia Dantercepies, sopra Selva di Val Gardena, dove verrà svelata una riproduzione della Fiaccola Olimpica, realizzata in legno di cirmolo quale espressione dell’artigianato artistico della zona, a ricordo di questo evento di portata mondiale.

Per i vari spostamenti, i tedofori e la Fiamma Olimpica utilizzeranno anche diversi impianti di risalita di Dolomiti Superski, i cui veicoli saranno per l’occasione contrassegnati da una grafica speciale, che resterà visibile fino al termine della stagione invernale 2025-26. Durante i trasferimenti in cabinovia, il fuoco olimpico verrà custodito in un’apposita lanterna, per garantirne la massima sicurezza.