“Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport”: la mostra al MUSE

Il MUSE organizza “Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport”. La mostra promuove l’attività sportiva come pratica di salute e benessere, raccontando come la scienza e la tecnica, applicate all’allenamento di atlete e atleti, consentano il raggiungimento di successi olimpici. Attraverso exhibit interattivi, strumentazioni originali e attrezzature da allenamento, il percorso espositivo invita a scoprire i principi scientifici alla base delle discipline sportive, la preparazione fisica e psicologica alla gara e il valore di comportamenti virtuosi e di uno stile di vita sano. L’iniziativa fa parte del progetto culturale di sistema Combinazioni_caratteri sportivi e si inserisce nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Alla preview dedicata alla stampa, in programma sabato 31 gennaio alle 17, interverranno:

Assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia Autonoma di Trento;

Massimo Bernardi, direttore MUSE;

Tito Giovannini, responsabile Coordinamento olimpico provinciale;

Robert Burli e Paolo Crepaz, curatori mostra.

Seguirà, alle 18, l’inaugurazione ufficiale con la partecipazione delle istituzioni politiche, dei vertici MUSE, dei curatori e dei partner sportivi, culturali e scientifici della mostra.