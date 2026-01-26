Ondata di caldo estremo in Australia, attese punte di +48°C

Le autorità australiane hanno lanciato un’allerta per l’ondata di caldo estremo che sta interessando vaste aree del Paese. Secondo le previsioni meteo, lo Stato di Victoria si appresta a vivere la sua ondata di calore più intensa dal 2009, mentre in diverse città del Nuovo Galles del Sud e dell’Australia Meridionale le temperature potrebbero toccare i +48°C già a partire da domani. In alcune zone, i termometri hanno già superato i +40°C, spingendo le autorità a raccomandare prudenza e a seguire costantemente gli avvisi ufficiali, adottando adeguate misure di tutela della salute.