Ondata di caldo record in Australia: il Sud/Est sotto allerta incendi

Un’ondata di caldo eccezionale sta investendo il Sud/Est dell’Australia, interessando gli Stati di Victoria, New South Wales e South Australia. Le temperature hanno raggiunto valori fino sopra i +40°C, con picchi previsti a Melbourne di +42°C nel weekend, proprio durante lo svolgimento degli Open di tennis. Il Bureau of Meteorology avverte di un rischio incendi da alto a estremo, con numerosi focolai già segnalati nelle regioni colpite. La situazione è aggravata dalla totale assenza di precipitazioni significative nei prossimi giorni.

Il 2025 si conferma tra gli anni più caldi della storia australiana: le medie nazionali sono aumentate di 1,23 gradi rispetto alla norma, segnando il 4° anno più caldo mai registrato.