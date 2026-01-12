Orologio dell’Apocalisse 2026, il mondo a soli 89 secondi dalla fine: cosa accadrà il 27 gennaio

Il conto alla rovescia più inquietante dell’era moderna sta per scoccare un nuovo, decisivo rintocco. Il 27 gennaio 2026, il mondo intero guarderà con il fiato sospeso verso Washington, dove il Bulletin of the Atomic Scientists svelerà l’aggiornamento del Doomsday Clock, l’Orologio dell’Apocalisse. Attualmente, le lancette sono ferme a soli 89 secondi dalla mezzanotte: una distanza infinitesimale che rappresenta il punto di massimo pericolo mai raggiunto in 78 anni di storia. Non si tratta di una semplice trovata mediatica o di una previsione catastrofista, ma del verdetto ponderato di un comitato scientifico d’eccellenza – che include ben 8 Premi Nobel – incaricato di valutare quanto la nostra specie sia prossima all’auto-annientamento. Mai come quest’anno, tra l’instabilità geopolitica globale, il collasso della diplomazia ambientale e l’ascesa di tecnologie dirompenti, l’umanità si trova a camminare sul filo del rasoio, sospesa tra la flebile speranza di un arretramento delle lancette e il timore di uno scivolamento definitivo verso l’abisso simbolico della mezzanotte.

Un simbolo nato dal rimpianto

L’Orologio dell’Apocalisse ha radici profonde e autorevoli. Fu ideato nel 1947 dai padri della bomba atomica, tra cui Albert Einstein e Robert Oppenheimer. Questi scienziati, dopo aver visto il potere distruttivo della loro invenzione a Hiroshima e Nagasaki, furono abbastanza saggi da provare un profondo rimpianto e decisero di creare una metafora visiva per spronare leader e cittadini a cambiare rotta.

Se nel 1947 le lancette furono fissate a 7 minuti dalla mezzanotte, il momento di massima distensione fu raggiunto nel 1991, alla fine della Guerra Fredda, con ben 17 minuti di margine. Da allora, però, la tendenza si è invertita drasticamente, portandoci oggi a contare il tempo rimasto in secondi anziché in minuti.

Perché siamo così vicini alla “Mezzanotte”?

Guardando ai dati raccolti nel 2025 e alle proiezioni per il 2026, gli esperti del Science and Security Board identificano diverse minacce critiche che rendono l’attuale “policrisi” senza precedenti:

Il rischio atomico è oggi più diffuso e meno prevedibile rispetto alla stabilità bipolare della Guerra Fredda; Trattati al collasso – A febbraio 2026 scadrà l’ultimo trattato sul controllo delle armi tra USA e Russia. Entrambe le potenze stanno “modernizzando” i propri arsenali con nuovi bombardieri e missili;

L’approccio della nuova amministrazione USA ha aumentato le incertezze. Se da un lato il bombardamento delle strutture nucleari iraniane ha rallentato le ambizioni di Teheran, dall’altro ha spinto molti alleati storici a dubitare dell’ombrello nucleare americano, incentivando una proliferazione globale; IA e decisioni “autonome” – L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi di difesa minaccia di accorciare i tempi di reazione a pochi minuti, delegando potenzialmente a un algoritmo la decisione di scatenare un conflitto mondiale.

Il 27 gennaio 2026 è una data doppiamente critica: coinciderà infatti con l’uscita formale degli Stati Uniti dall’ sul clima. L’amministrazione Trump ha ufficialmente rigettato le politiche “Net Zero”, definendole ideologiche, proprio mentre le emissioni globali continuano a salire e i fenomeni meteorologici diventano sempre più distruttivi; La “guerra della verità” – La disinformazione è oggi considerata un “moltiplicatore di minacce”. Deepfake, teorie del complotto e campagne di manipolazione digitale confondono le società, rendendole incapaci di reagire uniti alle sfide esistenziali. Come sottolineato dal Bulletin, quando non esiste più un terreno comune di verità, diventa impossibile risolvere problemi complessi come il disarmo o il riscaldamento globale.

Cosa aspettarsi dall’annuncio del 2026

L’evento si terrà in diretta streaming mondiale alle 16 ora italiana. Tra i relatori principali ci sarà la giornalista e Premio Nobel per la Pace Maria Ressa, che insieme a fisici e climatologi di fama mondiale spiegherà se l’umanità è riuscita a guadagnare qualche secondo di vita o se siamo ormai giunti all’ultimo minuto. Mentre il mondo attende il verdetto, una cosa è chiara: il tempo della compiacenza è finito. Il 27 gennaio sapremo quanto spazio ci resta per evitare l’irreparabile.