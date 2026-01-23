Palermo dopo il ciclone Harry, in corso la stima dei danni: il punto dal sindaco

“Stima dei danni su Palermo dopo il ciclone Harry? Si stanno quotando i danni, proprio ieri ho sentito l’assessore alla protezione civile e gli uffici nostri di protezione civile che per quanto riguarda le parti di competenza comunale stanno raccogliendo i dati da trasmettere allo Stato per il tramite della protezione civile regionale”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla a margine del suo intervento nella sede di Fincantieri nel capoluogo siciliano. “Le aree colpite sono fondamentalmente le aree costiere, cioè quelle prevalentemente esposte alla forza stessa delle onde e del mare, che anche qui, sia pure non nella dimensione della Sicilia orientale, sono state particolarmente veementi. Per quanto riguarda la città non ci è segnalato nulla e credo che sia da sottolineare che già da qualche tempo l’arrivo delle piogge non sorprende questa città dal momento che abbiamo posto in campo un piano di protezione civile che non solo interviene nell’emergenza, ma si prepara nei giorni precedenti attraverso la manutenzione straordinaria dei tombini e dei punti di deflusso dell’acqua, tranne ovviamente in quei luoghi della città che aspettano il completamento di grandi opere di regimentazione dell’acqua”.

