Patagonia argentina in fiamme: maxi-operazione contro gli incendi | VIDEO

Gli incendi forestali continuano a colpire duramente la Patagonia argentina, con oltre 2mila ettari di bosco nativo già devastati e più di 3mila persone costrette a lasciare le proprie case. La situazione più critica si registra nella provincia di Chubut, dove le autorità hanno avviato un dispiegamento senza precedenti di uomini e mezzi. Tra le risorse impiegate spicca il Boeing 737 FireLiner, il più grande aereo antincendio dell’America Latina, capace di trasportare fino a 15mila litri d’acqua.

Circa 350 operatori, lavorano sul campo insieme a elicotteri, aerei anfibi e mezzi pesanti. Le condizioni meteo avverse complicano le operazioni, mentre la giustizia indaga su un possibile origine dolosa di alcuni roghi.