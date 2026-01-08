Pecore fuori controllo in un supermercato: 20 minuti di caos, danni e scene surreali | VIDEO

Circa cinquanta pecore hanno trasformato una tranquilla giornata di spesa in una scena surreale a Burgsinn, in Germania. Il gregge è entrato improvvisamente in un supermercato del paese, dando vita a un vero e proprio assalto: scaffali rovesciati, bottiglie infrante, prodotti sparsi ovunque. Il tutto è durato una ventina di minuti prima che gli animali venissero finalmente radunati e portati via. Secondo le ricostruzioni, le pecore si sarebbero separate dal pastore o dal recinto, trovando un accesso aperto verso il punto vendita. Una volta all’interno, il panico ha preso il sopravvento: gli animali, spaventati dalle luci e dagli spazi chiusi, hanno iniziato a correre in gruppo, urtando tutto ciò che trovavano sul loro percorso.

Il supermercato si è trasformato rapidamente in un campo di battaglia: bottiglie di vetro a terra, espositori abbattuti e corsie impraticabili. Fortunatamente, non si registrano feriti tra clienti e personale, anche se lo shock è stato notevole. Nel video circolato online si vedono chiaramente le pecore muoversi in branco tra le corsie. Dopo circa 20 minuti le pecore sono state guidate all’esterno. I danni materiali sono stati significativi ma limitati ai prodotti e agli arredi.