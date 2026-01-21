Perché il Ciclone che ha devastato il Sud Italia si chiama Harry e come funziona l’attribuzione dei nomi alle perturbazioni in Europa

Negli ultimi due giorni, il Sud Italia ha dovuto fare i conti con la furia di Harry, un ciclone di straordinaria potenza che ha trasformato il paesaggio in uno scenario di emergenza. Mentre le immagini della devastazione facevano il giro dei social, molti si sono chiesti perché questo gigante atmosferico avesse un nome così comune e chi, in una stanza segreta della meteorologia mondiale, avesse deciso di chiamarlo proprio così. Dare un nome a una tempesta non è un semplice esercizio di fantasia, ma un atto di precisione scientifica e comunicativa che coinvolge governi, università e protocolli internazionali. Comprendere come nascono questi nomi e come interagiscono tra loro, come nel caso del ciclone Harry che è stato così cattivo anche a causa della posizione dell’anticiclone Christian, ci permette di leggere il cielo con occhi nuovi e più consapevoli.

La nascita di un’identità ufficiale e il protocollo EUMETNET

Il nome Harry non è certo stato scelto per caso o dal capriccio di un meteorologo mattiniero. Esso appartiene a una lista predefinita stilata dai servizi meteorologici nazionali che fanno parte del network europeo EUMETNET. L’Europa, per gestire meglio le allerte, è stata divisa in diversi gruppi di coordinamento e l’Italia è la nazione capofila del Gruppo del Mediterraneo Centrale. Ogni anno, prima che inizi la stagione delle tempeste a settembre, i meteorologi dell’Aeronautica Militare Italiana, insieme ai colleghi di Croazia, Slovenia, Malta, Montenegro e Macedonia del Nord, preparano un elenco di nomi in ordine alfabetico. Harry è il nome scelto per l’ottava tempesta della stagione 2025-2026, quella che inizia appunto con la lettera H. Questo sistema è fondamentale per la protezione civile poiché permette di identificare univocamente un pericolo estremo, evitando che la popolazione si confonda tra diverse perturbazioni e garantendo che il messaggio di allerta sia chiaro e immediato.

Il mercato dei nomi e l’eredità dell’Università di Berlino

Mentre Harry seguiva il protocollo ufficiale della sicurezza pubblica, l’alta pressione che lo ha tenuto prigioniero sui nostri mari portava un nome diverso e apparentemente scollegato: Christian. Questa discrepanza nasce da una tradizione storica che risiede nel cuore della Germania, presso l’Istituto di Meteorologia della Libera Università di Berlino. Dal 1954, questa istituzione assegna nomi a tutte le figure di alta e bassa pressione che solcano l’Europa. A differenza dei nomi ufficiali di EUMETNET, che scattano solo per eventi pericolosi, il sistema di Berlino è sistematico e, dal 2002, è diventato persino partecipativo grazie all’iniziativa Aktion Wetterpate. Chiunque può infatti “adottare” un anticiclone o un ciclone pagando una quota che finanzia le stazioni di rilevamento dell’università. Christian è dunque il frutto di questa lunga tradizione accademica e segue una regola di genere rigorosa che cambia ogni anno. Nel 2026, anno pari, gli anticicloni ricevono nomi maschili, motivo per cui il muro di alta pressione che ha sbarrato la strada a Harry si chiama Christian.

L’invisibile architettura dell’anticiclone di blocco

La violenza di Harry nel Sud Italia non è stata causata solo dalla sua intensità intrinseca, ma da una complessa dinamica fisica nota come anticiclone di blocco. In un’atmosfera dinamica, le perturbazioni tendono a muoversi rapidamente da ovest verso est, trascinate dai grandi venti in quota. Tuttavia, l’anticiclone Christian si è posizionato sui Balcani agendo come una vera e propria diga atmosferica. Essendo l’alta pressione composta da aria più densa e pesante che preme verso il basso, essa ha creato un ostacolo insormontabile per il ciclone Harry.

Questa configurazione ha impedito alla tempesta di defluire verso oriente, costringendola a stazionare per quarantotto ore sulle stesse aree del Sud Italia. In questo stallo meteorologico, Harry ha continuato ad attingere energia dal calore dell’acqua e a scaricare tutta la sua umidità sulle regioni meridionali, trasformando quella che poteva essere una pioggia passeggera in un evento alluvionale persistente e devastante. Il gradiente barico, con l’enorme differenza di pressione, ha fatto il resto attivando i venti devastanti dei due giorni scorsi al Sud Italia.

La scienza al servizio della comunicazione e della sicurezza

Il motivo per cui oggi studiamo con tanta attenzione i nomi e le dinamiche di questi giganti è legato alla nostra capacità di adattamento a un clima che cambia. Chiamare per nome un fenomeno meteorologico significa renderlo reale agli occhi della popolazione, trasformando un concetto astratto di bassa pressione in una minaccia concreta da cui proteggersi. Il fatto che Harry e Christian abbiano interagito in modo così drammatico ci insegna che la meteorologia moderna non può limitarsi all’osservazione di un singolo evento, ma deve guardare all’intera scacchiera europea. La sinergia tra la burocrazia dei nomi e la fisica delle masse d’aria è l’unico strumento che abbiamo per prevedere non solo dove colpirà il prossimo ciclone, ma per quanto tempo deciderà di restare a minacciare i nostri territori, permettendoci di salvare vite umane attraverso una comunicazione sempre più rapida e accurata.