Perché l’Oceano Pacifico è più alto dell’Atlantico al Canale di Panama

A prima vista sembra impossibile: tutti gli oceani della Terra sono collegati tra loro, quindi dovrebbero trovarsi allo stesso livello, come l’acqua in una gigantesca vasca. Eppure, al Canale di Panama, il livello dell’Oceano Pacifico è mediamente più alto di quello dell’Atlantico. Una differenza reale, misurabile e sorprendente, che ha incuriosito scienziati e messo in difficoltà ingegneri per oltre un secolo. Secondo la NASA, il Pacifico si trova in media circa 20 cm più in alto dell’Atlantico, anche se questo valore può variare in base alle condizioni atmosferiche e oceaniche. Il motivo non è unico, ma il risultato di una combinazione complessa di fattori fisici. Le acque del Pacifico sono generalmente più calde, meno salate e quindi meno dense: caratteristiche che ne aumentano il volume. A questo si aggiungono le correnti oceaniche, i venti dominanti e le maree, che possono spingere enormi masse d’acqua verso i margini dei continenti, facendole letteralmente “ammucchiare” in alcune aree.

C’è poi un aspetto ancora meno intuitivo: la gravità. Continenti, isole e persino montagne sottomarine esercitano una lieve attrazione sull’oceano, deformandone la superficie. Il risultato è che il livello del mare non è affatto una superficie piatta. In alcune zone del pianeta può variare addirittura di 3 metri, non per colpa delle onde, ma per differenze di temperatura, salinità, circolazione delle acque e attrazione gravitazionale.

Questa irregolarità del livello marino emerse già durante la pianificazione del Canale di Panama, anche se non fu il problema principale. A rivelarsi davvero fatali furono la geografia ostile dell’istmo, con montagne instabili e giungle impenetrabili, e le paludi infestate da malattie tropicali. Tra il 1881 e il 1889, il primo tentativo di costruzione, guidato dalla Francia, si concluse con un clamoroso fallimento.

A capo del progetto c’era Ferdinand de Lesseps, lo stesso diplomatico che aveva trionfato con il Canale di Suez. Convinto di poter replicare quel successo, puntò su un canale a livello del mare, senza chiuse. Ma Panama non era l’Egitto: qui non bastava scavare una linea retta nella sabbia. Servivano enormi opere di scavo, sistemi di drenaggio complessi e soluzioni ingegneristiche per superare un territorio montuoso e instabile.

Alla fine, tra epidemie di febbre gialla e malaria e problemi tecnici apparentemente insormontabili, il progetto francese venne abbandonato. Qualche decennio dopo, però, entrarono in scena gli Stati Uniti. Nel 1904 rilanciarono l’impresa con un approccio radicalmente diverso, e vincente.

La chiave del successo fu un sistema di chiuse ingegnoso, capace di sollevare le navi fino al Lago Gatún, a circa 26 metri sopra il livello del mare, per poi riabbassarle dall’altro lato sfruttando solo la forza di gravità e acqua dolce. Una soluzione che aggirava sia le differenze di livello tra Pacifico e Atlantico, sia la difficile geografia panamense.

A più di cent’anni dalla sua inaugurazione, il Canale di Panama resta una delle più straordinarie opere di ingegneria mai realizzate. Un capolavoro nato anche da un dettaglio che sembra banale, ma non lo è affatto: il mare, in fondo, non è mai davvero in piano.