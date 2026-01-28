Pericolo valanghe, chiuso il Tunnel di Tenda

A causa del rischio di valanghe sul versante francese, la strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra il chilometro 108.639 e 111.900, a Limone Piemonte (Cuneo). La chiusura resterà in vigore fino a cessata emergenza. Il tunnel sarà riaperto non appena verranno garantite le condizioni di sicurezza per i veicoli. Sul posto operano le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Anche il trasporto ferroviario è interessato da rallentamenti: sulla linea tra Limone e Ventimiglia (Imperia) la circolazione è sospesa a causa di un albero caduto sui binari vicino a Vievola, in Francia. Si attende la sua rimozione e l’autorizzazione alla ripresa del traffico. Inoltre, sulla stessa linea, nei tratti Cuneo-Limone e Limone-Ventimiglia, alcune corse sono state cancellate o ridotte per le difficoltà causate dalla neve.