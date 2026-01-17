“Persi i contatti” con un aereo Indonesia Air Transport: ricerche in corso

Le autorità indonesiane hanno avviato le ricerche di un aereo operato dalla compagnia aerea Indonesia Air Transport che ha “perso i contatti” oggi, sabato17 gennaio, nei pressi della provincia di Sulawesi Meridionale, nella regione centro-orientale dell’arcipelago, con 10 persone a bordo. L’aereo (un ATR 42-500) era partito da Yogyakarta e avrebbe dovuto atterrare all’aeroporto Sultan Hasanuddin di Makassar quando il controllo del traffico aereo “ha perso le comunicazioni con l’aereo“, che trasportava 7 membri dell’equipaggio e 3 passeggeri, ha spiegato la Direzione Generale del Trasporto Aereo indonesiano in una nota.

“È stata pianificata una ricerca di follow-up con voli in elicottero da parte dell’Aeronautica Militare indonesiana in collaborazione con Basarnas (l’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso)“, ha dichiarato l’autorità dei trasporti.