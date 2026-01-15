Petrolio, la Nigeria non raggiunge la quota OPEC+ per il quinto mese consecutivo

La produzione petrolifera della Nigeria a dicembre è diminuita rispetto a novembre, poiché il principale produttore africano continua ad avere difficoltà a raggiungere la sua quota di produzione OPEC+ a causa delle difficoltà operative nel settore upstream. La produzione di greggio della Nigeria a dicembre 2025 è scesa a 1,422 milioni di barili al giorno, rispetto agli 1,436 milioni di barili al giorno di novembre, secondo i dati comunicati dalle autorità nazionali all’OPEC e inclusi nell’ultimo Rapporto Mensile sul Mercato Petrolifero (MOMR) dell’OPEC. Per ammissione della stessa Nigeria, il Paese africano non è riuscito a raggiungere la sua quota di 1,5 milioni di barili al giorno, prevista dagli accordi OPEC+, per il quinto mese consecutivo.

La compagnia petrolifera statale nigeriana NNPC ha riportato una produzione di petrolio e condensato di 1,6 milioni di barili al giorno a novembre, in aumento dell’1,3% rispetto ai livelli di ottobre. In futuro, la NNPC prevede di “intensificare la collaborazione con i nostri partner fino alla fine dell’anno e fino al 2026 per garantire migliori prestazioni di produzione, massimizzare i tempi di attività delle infrastrutture e mantenere elevati standard di manutenzione degli impianti in tutti i nostri asset”. “La NNPC è pronta ad aumentare la produzione di petrolio a 2 milioni di barili al giorno nei prossimi due anni. Entro il 2030, la NNPC pomperà 3 milioni di barili al giorno”, ha dichiarato a novembre il vicepresidente esecutivo per l’upstream, Udy Ntia. La Nigeria ha pompato più greggio e perforato più nuovi pozzi rispetto agli ultimi anni, grazie alle riforme intraprese dal presidente Bola Tinubu, che stanno portando ad un maggiore flusso di cassa nel settore upstream. La produzione giornaliera di greggio e condensato è salita tra 1,7 e 1,83 milioni di barili, mentre le piattaforme attive sono aumentate da 31 a gennaio a 50 a luglio.