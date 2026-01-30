Pichetto: “sicuri sul fabbisogno di gas senza la Russia”

“Questo stop definitivo (del gas russo) può avere un effetto come valutazione sovranazionale sul prezzo complessivo, così come in questi giorni ha un effetto il freddo negli Stati Uniti d’America. La valutazione nazionale è che quantitativamente noi non abbiamo problemi di gas, siamo in grado di approvvigionarci abbastanza bene”. Lo ha affermato il ministro della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto a margine degli Energy Days in corso a Torino. “Questo se naturalmente funzionano tutte le pipeline, ma io settimana prossima vado in Algeria, che e’ il nostro primo fornitore con oltre 20 miliardi di metri cubi, poi l’Azerbaigian, Libia con cui abbiamo una pipeline con la Libia che è di 12 miliardi e mezzo di metri cubi. Abbiamo 28 miliardi di metri cubi di rigassificazione: siamo sicuri sul quantitativo. Purtroppo subiamo il fatto che, indipendentemente dal prezzo, sul costo del gas in qualunque parte del mondo, quando tocca l’Europa prende il prezzo del TTF della borsa olandese. Dall’altra parte il criterio di determinazione e prezzo di Energia elettrica risente moltissimo di queste questioni”, ha concluso.