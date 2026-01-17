Maltempo, Piemonte sotto la neve: fiocchi fino a bassa quota tra le valli alpine | FOTO e VIDEO

Il Piemonte si risveglia sotto un cielo grigio e piovoso in questo sabato 17 gennaio. Le precipitazioni interessano gran parte della regione, con pioggia moderata a ridosso dei rilievi di Biellese, Canavese, Torinese e Cuneese. Sulle pianure orientali e l’estremo alto Piemonte i fenomeni risultano più sporadici e intermittenti. La neve non manca, soprattutto sui monti: la quota si mantiene intorno ai 1.000 metri, ma nelle valli più fredde di Valsesia, Lanzo e Cuneese i fiocchi arrivano fino a 700 metri, con accumuli già superiori ai 15-20 cm oltre i 1.400 metri. Nel corso della giornata i rovesci di neve saranno ancora intensi sui rilievi esposti ai flussi orientali e sulle aree pedemontane adiacenti.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, dopo una temporanea attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio, si avrà una nuova intensificazione nella giornata di domani quando si formerà un minimo secondario sulla penisola iberica; il tempo si manterrà diffusamente perturbato fino alla mattinata di lunedì quando il livello delle nevicate scenderà a quote collinari, sui 300-500 metri sul Piemonte centro-meridionale

Piemonte, nevica sulla collina di Borgo San Dalmazzo

Nevicata in atto a Limone Piemonte (CN)

Fitta nevicata in atto nel Cuneese

