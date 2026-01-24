Piogge alluvionali in Indonesia: disastrosa frana sull’isola di Giava, diversi morti e dispersi

Una frana ha provocato almeno 7 vittime e 82 dispersi nella regione di Bandung Occidentale, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. È quanto ha reso noto l’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, citata da Al Jazeera. “Il numero dei dispersi è molto elevato e oggi intensificheremo le operazioni di ricerca e soccorso“, ha dichiarato sabato Abdul Muhari, portavoce dell’agenzia. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa indonesiana Kompas, il movimento franoso si è verificato intorno alle 2 del mattino di sabato ora locale nel villaggio di Pasirlangu. Una violenta colata di acqua e fango, staccatasi dalle pendici del monte Burangrang, ha travolto circa 30 abitazioni mentre la maggior parte dei residenti dormiva.

Per il timore di nuovi cedimenti del terreno, le autorità locali hanno disposto l’evacuazione delle aree considerate ad alto rischio. Nei giorni precedenti, l’agenzia meteorologica indonesiana aveva già lanciato un’allerta per condizioni meteorologiche estreme, con forti piogge previste per un’intera settimana nella provincia di Giava Occidentale.

La situazione è critica anche in altre zone della regione. L’agenzia Antara, con sede a Giacarta, ha riferito che le inondazioni hanno interessato 20 dei 30 sottodistretti della reggenza di Karawang, a causa dell’esondazione dei fiumi Citarum e Cibeet. Sempre secondo Antara, centinaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case anche nella parte orientale di Giacarta, colpita da piogge intense che stanno interessando gran parte dell’arcipelago.