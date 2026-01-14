Piogge estreme in Perù: Tarapoto sommersa dall’acqua | VIDEO

Piogge torrenziali hanno colpito Tarapoto, nella provincia di San Martín, in Perù, provocando gravi allagamenti e disagi alla popolazione. Le precipitazioni, particolarmente concentrate e di forte intensità, hanno causato il collasso del sistema fognario nel centro urbano, trasformando diverse strade in veri e propri fiumi. Tra le aree più colpite figura il jirón Francisco Pizarro, nel distretto di Morales, dove la forza dell’acqua ha trascinato motociclette parcheggiate nei pressi di esercizi commerciali, sorprendendo passanti e residenti. Le immagini diffuse sui social mostrano scene di caos, con persone costrette a correre nell’acqua per mettere in salvo i propri mezzi. L’emergenza ha interessato anche l’Ospedale di Tarapoto, dove infiltrazioni hanno causato il cedimento parziale del controsoffitto. Fortunatamente non si segnalano feriti. Le autorità regionali stanno ora valutando i danni, mentre il Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología conferma che l’evento rientra nella stagione delle piogge intense previste per l’area.