Piogge torrenziali in Indonesia, frana sull’isola di Giava: almeno 9 morti e 80 dispersi, il maltempo complica i soccorsi

Il maltempo rallenta le operazioni di soccorso sull’isola indonesiana

frana indonesia bandung

Le operazioni di soccorso sull’isola di Giava, in Indonesia, sono riprese oggi per cercare circa 80 persone disperse dopo una frana killer che ha colpito 2 villaggi nella regione di Bandung Occidentale. L’evento, scatenato da piogge torrenziali, si è verificato intorno alle 02:30 di sabato, seppellendo numerose abitazioni. Almeno 9 persone sono morte, secondo l’ultimo bilancio delle autorità locali. Le operazioni notturne erano state sospese a causa del maltempo e della difficoltà di accesso ai luoghi colpiti. I soccorritori, supportati dall’esercito, dalla polizia e dai volontari, stanno ora effettuando scavi manuali e meccanizzati, mentre droni e unità cinofile aiutano nelle ricerche in un terreno estremamente instabile.

I disastri ambientali sono frequenti in Indonesia durante la stagione delle piogge, che dura da ottobre a marzo, e sono spesso aggravati dalla deforestazione. Solo a gennaio forti piogge hanno causato 16 morti sull’isola di Siau, mentre a novembre le inondazioni a Sumatra hanno provocato circa 1.200 vittime e 240mila sfollati. Il governo ha recentemente revocato i permessi a 28 aziende impegnate nel disboscamento.

