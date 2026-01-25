Piogge torrenziali in Indonesia, frana sull’isola di Giava: almeno 9 morti e 80 dispersi, il maltempo complica i soccorsi

Le operazioni di soccorso sull’isola di Giava, in Indonesia, sono riprese oggi per cercare circa 80 persone disperse dopo una frana killer che ha colpito 2 villaggi nella regione di Bandung Occidentale. L’evento, scatenato da piogge torrenziali, si è verificato intorno alle 02:30 di sabato, seppellendo numerose abitazioni. Almeno 9 persone sono morte, secondo l’ultimo bilancio delle autorità locali. Le operazioni notturne erano state sospese a causa del maltempo e della difficoltà di accesso ai luoghi colpiti. I soccorritori, supportati dall’esercito, dalla polizia e dai volontari, stanno ora effettuando scavi manuali e meccanizzati, mentre droni e unità cinofile aiutano nelle ricerche in un terreno estremamente instabile.

I disastri ambientali sono frequenti in Indonesia durante la stagione delle piogge, che dura da ottobre a marzo, e sono spesso aggravati dalla deforestazione. Solo a gennaio forti piogge hanno causato 16 morti sull’isola di Siau, mentre a novembre le inondazioni a Sumatra hanno provocato circa 1.200 vittime e 240mila sfollati. Il governo ha recentemente revocato i permessi a 28 aziende impegnate nel disboscamento.