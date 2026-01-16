Piogge torrenziali nell’Africa meridionale: centinaia di vittime in Sudafrica, Mozambico e Zimbabwe

Più di 100 persone in Sudafrica, Mozambico e Zimbabwe sono morte a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni. Le autorità hanno avvertito che ci si aspetta un peggioramento del tempo in diversi Paesi dell’Africa meridionale. Il Sudafrica ha registrato almeno 19 morti in due delle sue province settentrionali a seguito delle forti piogge che sono iniziate il mese scorso e che hanno causato gravi inondazioni. Nel vicino Mozambico, l’Istituto per la Gestione dei Disastri e la Riduzione del Rischio ha dichiarato che 103 persone sono morte durante la stagione delle piogge. Le morti sono state causate da vari fattori, tra cui folgorazioni da fulmini, annegamenti durante le inondazioni, crolli di infrastrutture dovuti al maltempo e colera.

Le peggiori inondazioni in Mozambico, ha dichiarato il Programma Alimentare Mondiale, si sono registrate nelle regioni centrali e meridionali, dove più di 200mila persone sono state colpite, migliaia di case sono state danneggiate e decine di migliaia sono a rischio evacuazione.

L’agenzia per la gestione dei disastri dello Zimbabwe ha dichiarato che 70 persone sono morte e più di 1.000 case sono state distrutte dalle forti piogge dall’inizio dell’anno, mentre infrastrutture come scuole, strade e ponti sono crollate.

Le inondazioni hanno colpito anche l’isola di Madagascar al largo della costa africana, nonché Malawi e Zambia. Le autorità del Madagascar hanno dichiarato che 11 persone sono morte a causa delle inondazioni dalla fine di novembre.