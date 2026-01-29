Pioggia, boati e paura a Niscemi: la frana continua a muoversi

Notte di apprensione a Niscemi, dove diversi boati hanno allarmato i residenti a causa della frana che continua a scivolare verso Sud. La pioggia ha reso più critico il fronte franoso, causando cedimenti e rumori preoccupanti. I tecnici della Protezione civile e i vigili del fuoco hanno effettuato sopralluoghi sul posto: al momento non si registrano crolli significativi e non è stato diramato alcun allarme. Tuttavia, la frana resta attiva e potrebbe aggravare la viabilità già compromessa, come sottolineato dal comandante dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Salvatore Cantale.

La zona rossa, attualmente estesa per circa 150 metri con transenne posizionate a 50 metri dalla piazza principale, potrebbe essere ulteriormente ampliata se le piogge persistono nei prossimi giorni. Ciò potrebbe comportare un aumento del numero degli sfollati.

Nel frattempo, le scuole ricadenti nella zona rossa, 3 in totale, saranno temporaneamente trasferite in istituti agibili. Buone notizie arrivano sul fronte dei servizi: il metano, interrotto nei giorni scorsi, è stato ripristinato.

La Protezione civile continua a monitorare costantemente la situazione, invitando la popolazione alla prudenza e alla collaborazione, mentre la cittadinanza attende aggiornamenti sull’evoluzione della frana.