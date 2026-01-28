Pioggia e neve in Emilia-Romagna, fiocchi a bassa quota in arrivo | FOTO

Ultimi giorni di gennaio all’insegna del maltempo: un vero e proprio “treno” di perturbazioni atlantiche investiranno l’Italia. L’Emilia-Romagna sta vivendo una giornata di maltempo come da previsioni: piogge insistenti interessano il medio e alto Appennino, con fenomeni anche sul crinale romagnolo. L’aria calda arrivata nella notte ha fatto scendere la pioggia fino alle vette di Romagna, Bolognese e Modenese, e a quote elevate sul Reggiano, mentre sul Piacentino si registrano nevicate da 400 metri di quota. Dalla mezzanotte sono caduti oltre 70 mm di pioggia al Lago Scaffaiolo. Nelle prossime ore è atteso un calo della quota neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.