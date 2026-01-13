Più tempo con la mamma: il segreto per un cervello sano e una vita sociale felice (anche nei cavalli)

In un mondo che corre sempre più veloce, la scienza ci invita a riflettere sull’importanza di non accelerare i tempi della crescita. Un approfondito studio appena pubblicato sulla rivista Nature Communications rivela che la presenza prolungata della madre durante l’infanzia non è solo una questione di affetto, ma un fattore determinante che modella l’architettura cerebrale e la salute fisiologica della prole. Utilizzando il cavallo domestico come modello, un team di ricercatori guidato da David Barrière e Mathilde Valenchon ha dimostrato che i legami affiliativi giocano un ruolo cruciale nella regolazione dell’allostasi. Questo concetto biologico descrive la capacità del cervello di anticipare i bisogni del corpo per mantenere l’equilibrio interno attraverso l’integrazione di segnali ambientali e sociali.

La ricerca ha messo a confronto due diverse modalità di crescita seguendo 24 puledri di razza Welsh tra i 6 e i 13 mesi di età. Mentre nelle condizioni naturali le giumente si prendono cura dei piccoli per oltre un anno, le pratiche umane tradizionali prevedono spesso uno svezzamento brusco intorno ai 6 mesi. Per studiare l’impatto di questa separazione, gli scienziati hanno diviso gli animali in due gruppi: uno rimasto con le madri oltre il sesto mese e l’altro separato secondo la prassi comune. Attraverso tecniche avanzate di risonanza magnetica e analisi comportamentali, lo studio ha monitorato lo sviluppo dei puledri durante una fase definita “simile alla fanciullezza“.

Le scoperte più significative riguardano lo sviluppo cerebrale, analizzato grazie alla creazione di una risorsa neuroinformatica senza precedenti, il Turone Equine Brain Template and Atlas. I dati hanno mostrato che la presenza materna prolungata favorisce la maturazione di aree cerebrali vitali come la corteccia cingolata anteriore e la corteccia retrospleniale, coinvolte nel comportamento sociale, oltre all’ipotalamo e all’amigdala, essenziali per la regolazione fisiologica ed emotiva. Inoltre, questi puledri hanno esibito una maggiore connettività nella Default Mode Network, una rete neurale fondamentale per l’integrazione delle informazioni interocettive ed esteriori.

I benefici di questo legame si sono riflessi direttamente nel comportamento quotidiano degli animali. I puledri cresciuti con la madre hanno mostrato una maggiore sicurezza e competenza sociale, approcciando più rapidamente i cavalli sconosciuti e richiedendo meno sessioni di addestramento per collaborare con l’uomo. Parallelamente, questi esemplari hanno dedicato più tempo all’esplorazione del proprio ambiente e al riposo, segnali di un minore stato di ansia e di una migliore integrazione nel gruppo sociale.

Dal punto di vista fisiologico, è emerso un dato sorprendente riguardante l’efficienza metabolica. I puledri rimasti con la madre hanno registrato un maggiore aumento di peso rispetto ai coetanei svezzati, pur passando meno tempo a nutrirsi. Questo fenomeno è associato a concentrazioni più elevate di lipidi circolanti, come trigliceridi e colesterolo, fondamentali per lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Al contrario, i puledri separati prematuramente hanno mostrato livelli più alti di cortisolo, l’ormone legato allo stress, suggerendo che la madre agisca come un potente “cuscinetto sociale” contro le sfide ambientali.

In conclusione, lo studio sottolinea che, nonostante i giovani animali siano inseriti in ambienti socialmente ricchi, l’assenza della madre altera profondamente le loro traiettorie di sviluppo. Questi risultati invitano a riconsiderare le attuali pratiche di svezzamento nell’allevamento, suggerendo che ritardare la separazione possa garantire benefici a lungo termine per il benessere animale. Al contempo, la ricerca posiziona il cavallo come un eccellente modello per comprendere come i legami precoci influenzino la salute mentale e fisica nei grandi mammiferi, esseri umani inclusi.